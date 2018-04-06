Підрозділи МВС готуються до деокупації Донбасу, - Аваков

Міністр внутрішніх справ україни Арсен Аваков заявляє, що підрозділи МВС готуються до деокупації Донецької та Луганської областей. Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з делегацією Американської ради із зовнішньої політики (AFPC), повідомили в Департаменті комунікації МВС України.

"Сьогодні ми розглядаємо кілька варіантів розвитку сценарію на сході. Ми розуміємо, що звільнення території Донбасу та відновлення контролю над східним кордоном буде поліцейською операцією із залученням миротворчих сил, а не військовою. Сили МВС - поліція та гвардія - готуються до цього варіанту", - сказав Аваков.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що формат проведення Антитерористиної операції на Сході України буде завершений у травні цього року і відбудеться перехід на новий формат — операції Об'єднаних сил.