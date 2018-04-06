Порошенко хоче синхронізувати санкційні режими України та США

Президент України Петро Порошенко очікує від Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) пропозицій щодо синхронізації санкційних режимів України та США. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Очікую від Ради національної безпеки і оборони України вже ближчим часом на комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів", - написав глава держави, коментуючи розширення США санкцій проти Росії.

Нагадаємо, сьогодні управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США розширив санкційний список проти Російської Федерації.

Зокрема, до списку внесено 7 російських олігархів і 12 компаній. Також санкції застосовані до 17 високопосадовців уряду Росії і державних компаній з торгівлі зброєю. Так, під санкції потрапили голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, голова Роскомнагляду Олександр Жаров, директор Росгвардії Віктор Золотов, бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг, Сулейман Керімов, Володимир Богданов і Андрій Скоч.