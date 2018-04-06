Постпред США: ООН стояла й дивилася, коли РФ поглинула Крим

Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі розкритикувала організацію за бездіяльність в 2014 році під час анексії Росією Криму, а також у вирішенні сирійського питання та у справі отруєння Скрипалів.

Про це вона розповіла, виступаючи перед студентами Дюкського університету в Північній Кароліні.

«ООН також стояла й дивилася, коли в 2014 році Росія вперше після Другої світової війни порушила кордони Європи та здійснила вторгнення на територію України - поглинула Крим, продовжує свої дії на сході України», - сказала Гейлі.

Вона розкритикувала діяльність ООН та згадала свого попередника часів Джорджа Буша, який звинувачував ООН в заполітизованості та неефективності, вказував, що скорочення кількості бюджету та працівників організації не матиме впливу на її роботу.

"Я добре знайома з Джоном Болтоном. Я спілкувалася з ним і радилася з ним. Мені відоме його зневажливе ставлення до ООН. Я його поділяю", - сказала Гейлі.

Щодо ситуації навколо отруєння екс-співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Гейлі наголосила, що причетність Росії до використання хімічної зброї у Солсбері, її дії в Сирії не отримують відповідної реакції з боку ООН, попри те, що, зокрема щодо вбивства Скрипаля, міжнародна спільнота має дуже консолідовану позицію.

Вона також наголосила, що США не лише солідарні з партнерами, а й своєю позицією демонструють готовність захищати свою безпеку.

«Хто сказав, що Росія не зробить цього всього знову (йдеться про отруєння Скрипаля – ред.). І це може статися в Нью-Йорку, наприклад, чи у Вашингтоні, чи в Даремі в Північній Кароліні (місце розташування Дюкського університету – ред.)», - сказала вона.

Гейлі додала, що де б не стався напад, Росія, як завжди, це спростовуватиме, вказавши, що росіяни «навіть звинуватили британців у здійсненні нападу».

«Ми кинули виклик російській брехні, ми стали на захист наших партнерів, і тепер інші країни підтримують нас», - наголосила Гейлі, розповідаючи про висилання російських дипломатів з різних країн.

«Неодноразово обговорюється в нашій країні питання, чи Росія є нашим другом. Це неправильно поставлене запитання, бо Росія ніколи не буде нашим другом. Ми кажемо так, але це не значить, що ми не хочемо з ними працювати. Ми працюємо з ними, коли нам потрібно, і ми завдаємо удару, коли нам потрібно», - сказала дипломат, відповідаючи на запитання модератора зустрічі, після свого виступу.

Вона також закликала звертати увагу не на заяви, а на дії нинішньої адміністрації та президента США, які «зробили проти Росії більше, аніж будь-яка адміністрація з часів Рейгана».

«Всі люблять судити зі слів, я скажу вам: дивіться на дії. Ми вислали 60 російських дипломатів-шпигунів, ми озброїли Україну, і вони можуть самі себе захищати, ми фактично знищили сили російського партнера у Сирії Башара Асада, коли він використав хімічну зброю проти мирного населення, ми зробили дві речі, які Росія ніколи не хотіла, щоб ми робили: посилили нашу військову та енергетичну політику», - сказала Гейлі.

Як відомо, на початку лютого міністр оборони України Степан Полторак відвідав США, де заявив, що в питанні передачі американської летальної зброї в Україну досягнуто "повного розуміння".