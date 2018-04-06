Прем'єр Чехії не виключає можливості проведення дострокових виборів

Після провалу коаліційних перемовин між рухом ANO та соціал-демократами в.о. прем’єра Андрей Бабіш не виключає можливості проведення дострокових виборів. Про це Бабіш розповів в інтерв’ю виданню Pravo, повідомляє ЄП.

Бабіш зазначив, що популярність "Піратів" та "Громадянської демократичної партії" (ODS) зараз зростає, тому дочасні вибори можуть стати для них прийнятним виходом з кризи.

"Один з варіантів – дострокові вибори. Згідно з даними деяких досліджень, "Пірати" та ODS зараз на підйомі, так що хто знає, чи це не стане варіантом", - заявив Бабіш.

Іншим варіантом могла би стати співпраця з ультраправою партією "Свобода і пряма демократія" (SPD), втім Бабіш заявив, що ANO не взаємодіє з SPD.

Рух ANO у жовтні минулого року виграв парламентські вибори і отримав 78 місць у парламенті, але цього виявилося недостатньо для формування більшості. Безрезультатні переговори з різними політичними партіями досі не принесли результату.