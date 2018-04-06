Ryanair вже у вересні розпочне польоти з Києва

Авіакомпанія Ryanair вже у вересні 2018 року запустить перший маршрут з Києва до Берліна (Німеччина). Про це із посиланням на прес-службу Ryanair повідомляє "РБК-Україна".

Зазначається, що пасажирські авіаперевезення лоукостер розпочне на два місяці раніше, аніж планувалось. Рейси здійснюватимуться із аеропорту "Бориспіль" чотири рази на тиждень.

"Це буде перший маршрут Ryanair в Україні, операції починаються на два місяці раніше, ніж спочатку було заплановано", - повідомили в прес-службі.

Також зазначили, що купувати авіаквитки з України до Німеччини на рейси Ryanair можна вже з п'ятниці, 6 квітня. Перші квитки коштуватимуть пасажирам у 26,99 євро.

Нагадаємо, нещодавно найбільша європейська авіакомпанія-лоукостер Ryanair презентувала 15 напрямків з України, за якими почне виконувати польоти восени 2018 року. Зокрема Ryanair розпочне виконувати польоти за 10 напрямами з Києва (аеропорт "Бориспіль") і за 5 маршрутами зі Львова.