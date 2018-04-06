Сенат Мексики відкинув ініціативу Трампа про мілітаризацію кордону

Сенат Мексики в середу "категорично" відкинув ініціативу США про мілітаризацію американо-мексиканського кордону з метою боротьби з нелегальними мігрантами. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Відповідь мексиканської сторони пішов через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про негайне розгортання Національної гвардії для патрулювання кордону двох країн протяжністю 3200 км.

Як заявили мексиканські законодавці в листі, адресованому Міністерству внутрішніх справ країни, розгортання армійських частин або Національної гвардії в регіоні було б "ще однією несправедливістю" по відношенню до мексиканської громаді.

У листі, підписаному головою Сенату Ернесто Кордеро, міститься заклик до мексиканського уряду призупинити двостороннє співробітництво в питаннях імміграції та боротьби з організованою злочинністю до тих пір, поки "Д. Трамп не вестиме себе чемно і проявляти повагу до Мексики".

Останнім часом Д. Трамп посилив свою антиімміграційного риторику. Так, у вівторок він заявив журналістам: "Поки у нас не буде стіни і належної безпеки, ми будемо охороняти наш кордон за допомогою військових".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок заявив журналістам, що американських військових потрібно направити на кордон з Мексикою для боротьби з нелегальною імміграцією.