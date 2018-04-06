Сьогодні ВРУ планує розглянути зміни до закону про вищу освіту

Верховна Рада у п'ятницю планує розглянути урядовий законопроект «Про внесення змін до статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Про це йдеться в порядку денному Ради, оприлюдненому на сайті парламенту.

Ранкове пленарне засідання у п'ятницю традиційно розпочнеться з години запитань до уряду.

Після цього народні депутати мають розглянути в першому читанні урядовий законопроект № 5023 "Про внесення зміни до статті 44 Закону України "Про вищу освіту". Передбачається, що ухвалення законопроекту дасть змогу дітям, позбавленим батьківського піклування, брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в межах установлених квот прийому до українських вишів нарівні з дітьми-сиротами без проходження ЗНО.

Після цього, згідно з порядком денним, передбачено розгляд законопроекту 4186 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді".