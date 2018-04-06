США передадуть місію боротьби з ІД у Сирії місцевим військовим

США планують передати місію по боротьбі з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава" в Сирії місцевим збройним формуванням і регіональним союзникам. Про це заявила в середу на прес-конференції офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, повідомляє агентство Сіньхуа.

Вона зазначила, що президент США Дональд Трамп вважає, що американські військові операції в Сирії спрямовані головним чином на боротьбу з ІГ, в якій досягнуто важливих успіхи. Представник Білого дому додала, що США передадуть місію по боротьбі з терористами місцевим збройним формуванням і регіональним союзникам і нададуть допомогу в підготовці місцевих формувань, щоб запобігти поверненню ІГ.

С. Сандерс зазначила, що Д. Трамп закликав союзників США на Середньому Сході докласти ще більше зусиль для боротьби з ІГ і попередив, що якщо угруповання знову підніме свою голову, то країни регіону опиняться під найбільшою загрозою.

Вона також заявила, що Дональд Трамп не стане призначати графік остаточного знищення ІГ.

Білий дім раніше в середу заявив, що військова операція США по розгрому ІГ в Сирії підходить до свого завершення, це угруповання майже повністю знищена. Американська сторона разом зі своїми союзниками продовжить удари по залишках ІГ в Сирії і буде проводити консультації з союзниками з приводу майбутніх планів.