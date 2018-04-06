США запровадили нові санкції проти низки олігархів та урядовців РФ

Адміністрація Трампа запровадила санкції проти 7 російських олігархів та 17 російських урядовців за діяльність, яку в уряді США назвали “російською злочинністю” по всьому світу, повідомляє The Guardian.

В адміністрації також кажуть, що під санкції також потрапили 12 компаній, що належать російським олігархам, а також державна компанія, що займається зброєю, і дочірній банк.

В адміністрації Трампа кажуть, що санкції не спрямовані на якісь конкретні дії, їх призначення - покарати Москву за всю сукупність її конфронтаційної діяльності, включаючи дії в Криму та у Східній Україні, підтримку сирійського президента Башара Асада, кібер-атаки та інші спроби підірвати західну демократію.

"Російський уряд бере участь у різноманітних злочинних діях у всьому світі, включаючи продовження окупації Криму та насильницького нападу на Східну Україну, постачання провізії та зброї режиму Асада, коли вони бомбили власних цивільних, намагаючись підірвати західні демократії, та шкідливу кібер-діяльність ", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

The Guardian підкреслює, що адміністрація намагається показати “не дуже м'яке” ставлення Дональда Трампа до Кремля.

Журналісти The Guardian відзначають, що за законом чиновники не мають повноважень коментувати діяльність осіб та інформувати журналістів щодо конкретних імен підсанкційного списку.

За попередньою інформацією ЗМІ, до санкційного списку, зокрема, увійшли бізнесмени Олег Дерипаска, Сулейман Керімов, Кирило Шамалов та Віктор Вексельберг.

Серед посадових осіб - голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, президент-голова правління ВТБ Андрій Костін та глава "Газпрому" Олексій Міллер, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, глава Росгвардіі Віктор Золотов, глава Роскомнадзора Олександр Жаров, губернатор Тульської області Олексій Дюмін.