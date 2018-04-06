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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Стан здоров'я Сергія Скрипаля швидко покращується, - британські лікарі

6 квітня, 2018 - 16:14
Фото Sky News

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль, який був отруєний у британському місті Солсбері, вже не перебуває у критичному стані. Про це у п'ятницю, 6 квітня, поінформували в районній лікарні, де наразі він перебуває, йдеться у повідомленні BBC.

Зазначається, що Скрипаль добре реагує на лікування та стан його здоров’я "швидко покращується".

66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні вже більше місяця після того, як були знайдені без свідомості в Солсбері. Вони були отруєні токсичною нервовою речовиною під назвою "Новічок".

Як повідомлялося раніше, дочка екс-розвідника Сергія Скрипаля Юлія відмовилася від запропонованої допомоги з боку посольства Російської Федерації.

Джерело: День

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