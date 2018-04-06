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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Суд у Південній Кореї визнав екс-президента країни винною у корупції

6 квітня, 2018 - 10:14
Фото Reuters

Суд у Південній Кореї квітня визнав усунуту з посади президента країни Пак Кин Хе винною в хабарництві та зловживанні, передає Reuters.

Невдовзі суд оголосить про покарання для колишньої глави держави.

Як відомо, політичний скандал в Південній Кореї вибухнув після того, як наприкінці жовтня 2016 р. журналісти кабельного каналу JTBC знайшли в сміттєвому баку одного з готелів Сеула планшет, на якому виявили 200 секретних документів 2012-2014 років. Серед них виявилися і 44 чернетки промов Пак Кин Хе.

З'ясувалося, що промови правила Чхве Сун Силь, яку опозиція називає "ворожкою".

Слідчі підозрюють її у втручанні в державні справи і використанні свого становища заради отримання фінансової вигоди.

Джерело: 112 Україна

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