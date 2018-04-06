Суд заарештував капітана судна "Норд" під російським прапором, затриманого в Азовському морі

Херсонський міський суд у п'ятницю, 6 квітня, обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою капітану риболовецького судна "Норд" під російським прапором Володимиру Горбенку, затриманому прикордонною службою України майже два тижні тому в Азовському морі, передає "Інтерфакс-Україна".

Один із захисників уточнив, що суд постановив заарештувати капітана до 31 травня.

Як повідомлялося, корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря 25 березня затримав риболовецьке судно-порушник під прапором Російської Федерації (РФ). На борту перебував екіпаж з 10 осіб.