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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Суд заарештував капітана судна "Норд" під російським прапором, затриманого в Азовському морі

6 квітня, 2018 - 16:52
Фото: ДПСУ

Херсонський міський суд у п'ятницю, 6 квітня, обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою капітану риболовецького судна "Норд" під російським прапором Володимиру Горбенку, затриманому прикордонною службою України майже два тижні тому в Азовському морі, передає "Інтерфакс-Україна".

Один із захисників уточнив, що суд постановив заарештувати капітана до 31 травня.

Як повідомлялося, корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря 25 березня затримав риболовецьке судно-порушник під прапором Російської Федерації (РФ). На борту перебував екіпаж з 10 осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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