Турецька розвідка затримала 80 прихильників Гюлена у 18 країнах

Після спроби путчу в Туреччині у липні 2016 року спецслужби країни змогли повернути в країну з-за кордону 80 ймовірних прихильників ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена. Про це у четвер, 5 квітня, повідомили в уряді Туреччини, повідомляє The National.

Турецька влада вважає проповідника Фетхуллаха Гюлена організатором спроби державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року. Підозрюваних у зв'язках чи підтримці Гюлена спецслужби розшукали у 18 країнах, повідомив речник уряду Бекір Боздаг.

Зокрема, минулого тижня спецслужби Туреччини привезли шість ймовірних прихильників Гюлена з Косова. Сам Гюлен, який нині проживає у США, заперечує свою причетність до спроби держперевороту в Туреччині.

Нагадаємо, що з моменту запровадження в Туреччині надзвичайного стану після невдалого путчу 2016 року, були заарештовані тисячі громадян. Туреччиною прокотилася хвиля масових звільнень, яка зачепила десятки тисяч державних службовців, військових, поліцейських, чиновників, викладачів та працівників органів юстиції. Так само було закрито багато ЗМІ, котрі підозрювали в причетності до тих, кому влада закидає організацію путчу.