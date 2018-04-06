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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Twitter заблокував 1,2 млн акаунтів за пропаганду тероризму

6 квітня, 2018 - 12:50
Фото Reuters

Twitter заявляє, що від 2015 року по кінець 2017 року заблокував 1,21 мільйона акаунтів за «пропаганду тероризму», повідомляє Радіо Свобода.

Таким чином, стверджують у компанії, вони зробили соціальну мережу «небажаним місцем» для насильницького змісту.

«Ми продовжуємо бачити позитивний, значний вплив багаторічної напруженої роботи, що робить наш сайт небажаним місцем для тих, хто прагне сприяти тероризму, внаслідок чого цей вид діяльності все більше віддаляється від Twitter», – йдеться в заяві 5 квітня.

У своїй останній «доповіді про прозорість» Twitter заявив, що у другій половині 2017 року «за порушення, пов'язані із пропагандою тероризму» заблокував 274,460 акаунтів, що на 8,4% менше за попередній звітний період.

У Twitter заявили, що 74 відсотків акаунтів були заблоковані «до першого твіту».

Джерело: Радіо Свобода

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