У Бахрейні Британія відкрила першу постійну військову базу

Британія відкрила першу постійну військову базу на території острівної арабської держави Бахрейн, повідомляє Reuters.

«Церемонію офіційного відкриття Центру морської підтримки Великобританії відвідав кронпринц Бахрейну Сальман бін Хамад аль Халіфа та британський принц Ендрю», - йдеться у повідомленні.

Reuters нагадує, що Велика Британія ще у 2014 році оголосила про досягнення згоди на розширення та посилення присутності свого військового флоту у Бахрейні. Це має дозволити Об’єднаному королівству задіювати у Перській затоці більші судна та підвищити їх кількість.

«Перська затока – це головний маршрут проходження нафтових танкерів. Водойму ділять між собою сунітські арабські держави та їх суперник – шиїтський Іран. Іран та Саудівська Аравія підтримують протиборчі сторони у конфліктах у Сирії, Іраку та Ємені. При цьому Бахрейн є близьким союзником Великобританії, США та Саудівської Аравії», - пояснює агентство.