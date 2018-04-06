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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

У Бразилії оштрафували Facebook на $33 млн

6 квітня, 2018 - 11:26
Фото Reuters

Суд у Бразилії оштрафував американську компанію Facebook на 33 млн доларів за відмову співпрацювати з владою країни у розслідуванні справи про корупцію. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними агентства, компанія не надала в 2016 році доступ до повідомлень, якими обмінювалися через месенджер WhatsApp особи, залучені, на думку влади країни, у корупційні схеми у сфері охорони здоров’я.

Адвокати Facebook вважають штраф “надмірним і непропорційним”, відзначає Reuters.

Нагадаємо, засновник і очільник найбільшої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг опублікував у національних газетах Британії вибачення за скандал з витоком даних користувачів. Текст вибачення розміром на цілу шпальту вийшов у недільних випусках таких газет як The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express і Sunday Telegraph.

Повідомлялося, що правління британської консалтингової компанії Cambridge Analytica, яку звинувачують у зловживанні даними 50 млн користувачів Facebook,

Днями компанія Facebook визнала недоліки у гарантіях приватності даних своїх користувачів та пообіцяла виправити ситуацію у найближчі тижні.

Читайте більше в ексклюзивному матеріалі "Дня" "Крок до безпеки".

 

Джерело: День

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