У Харкові створили чат-бота, який допомагатиме в підготовці до ЗНО

Фахівці Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця розробили чат-бот, який допомагатиме в підготовці до ЗНО. Про це повідомили у прес-службі МОН.

У прес-службі відзначили, що наразі вже є додаток, який пропонує підготовку до тесту з математики. Скористатися перевагами сервісу можуть користувачі Telegram.

"Розробка чат-ботів стартувала для підтримки випускників шкіл у підготовці до ЗНО. Девіз вишівської акції - #ЗНОцеПРОСТО. Найближчим часом у ХНЕУ обіцяють презентувати боти й з інших предметів. Загалом вони розраховані на підготовку до тесту за 30 днів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 4 квітня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалися більше 335 тисяч осіб.