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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

У Харкові створили чат-бота, який допомагатиме в підготовці до ЗНО

6 квітня, 2018 - 22:17
Фото з архіву "Дня"

Фахівці Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця розробили чат-бот, який допомагатиме в підготовці до ЗНО. Про це повідомили у прес-службі МОН.

У прес-службі відзначили, що наразі вже є додаток, який пропонує підготовку до тесту з математики. Скористатися перевагами сервісу можуть користувачі Telegram.

"Розробка чат-ботів стартувала для підтримки випускників шкіл у підготовці до ЗНО. Девіз вишівської акції - #ЗНОцеПРОСТО. Найближчим часом у ХНЕУ обіцяють презентувати боти й з інших предметів. Загалом вони розраховані на підготовку до тесту за 30 днів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 4 квітня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалися більше 335 тисяч осіб.

 

Джерело: День

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