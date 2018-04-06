У Херсоні судять депутата "Євпаторійської міської ради"

Вночі 5 квітня в Херсонському міському суді відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу депутату так званої Євпаторійської міської ради Республіки Крим Сергію Осьмініну. Слідчий суддя Дмитро Гонтар задовільнив клопотання обвинувачення і обрав Осьмініну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 червня 2018 року.

Сергій Осьмінін, екс-депутат міської ради Євпаторії від Партії регіонів, директор ТОВ «Машсервіс», був затриманий співробітниками управління СБУ в АР Крим в ніч на 3 квітня на адмінмежі з окупованим Росією Кримом на КПВВ «Чаплинка». Українські спецслужби встановили, що Осьмінін у березні 2014 року брав участь у протиправній діяльності так званої самооборони Криму. В СБУ повідомляють, що під час незаконної анексії Кримського півострова він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України.

За інформацією спецслужби, у вересні 2014 року фігурант справи був обраний депутатом від політичної партії «Единая Россия» до так званої Євпаторійської міської ради, створеної окупаційною владою. Відомості про цей факт є у вільному доступі на сайті «Євпаторійської міської ради». Щодо Осьмініна СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Під час судового засідання сторона обвинувачення обґрунтовувала клопотання про тримання Осьмініна під вартою тим, що він може переховуватись від органів слідства, а також підозрюється у вчиненні злочину, в ході розслідування якого законно і доречно застосувати саме такий запобіжний захід. Обвинувачення вважає, що Осьмінін, балотуючись і будучи обраним у незаконний орган місцевого самоврядування, створений окупаційною владою, обґрунтовано підозрюється у співпраці з окупантом та вчинив умисні дії з метою зміни меж території або державного кордону України.

Адвокат Осьмініна Павло Черненко доводив суду, що його підзахисний не вчиняв жодних дій, у яких його підозрюють. Черненко заявив про незаконне затримання Осьмініна та двічі просив про відвід слідчого судді, який, на думку адвоката, не об’єктивно веде справу. Через розгляд клопотання про відвід судді засідання затягнулося до 21:00.

Адвокат відстоював позицію ані спростування, ані підтвердження факту депутатства Осьмініна в нинішній міськраді Євпаторії. На його думку, це неможливо довести, адже Україна не визнає діяльність окупаційних органів влади в Криму. Крім того, зазначає Черненко, навіть якщо Осьмінін і є депутатом «Євпаторійської міської ради Республіки Крим», він не є представником влади, а є представником органу місцевого самоврядування, що чітко розмежовується в українському законодавстві. Адвокат зазначає, що в статусі депутата Осьмінін не міг вчинити дії, які йому інкримінують, адже його повноваження передбачають вирішення локальних господарчих питань.

Сам Осьмінін на пряме запитання судді про те, чи є він діючим депутатом «Євпаторійської міської ради» від партії «Єдина Росія», відповідати відмовився. Водночас він відкидає звинувачення в участі в «самообороні Криму» та захопленні органів влади у березні 2014 року. «Протягом лютого (2014 р. – Ред.) мене не було на території України... По приїзду в Україну, в березні, ми прийшли на чергове засідання, а будівля міської ради опломбована. На площі зібрали прокуратуру, міліцію, СБУ, податкову, і вони отримують вказівки, як кому діяти. Які будівлі можна було захоплювати, якщо всі приймали присягу на площі? В чому моя вина?» – заявив Сергій Осьмінін у суді.

Попри відмову Осьмініна зізнаватися у статусі діючого депутата, у Криму вже відреагували на його затримання. Місцеві ЗМІ наводять коментар так званої голови міської ради Євпаторії Олесі Харитоненко. Вона заявила, що з Осьмініним немає зв’язку. А так званий голова «Державної Ради Республіки Крим» Володимир Константинов обурився затриманням депутата Осьмініна українськими спецслужбами на своїй сторінці у Facebook.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото, відео автора