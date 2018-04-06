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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

У Китаї здійснили перший телефонний дзвінок у мережі 5G

6 квітня, 2018 - 09:55
digitalnewsasia.com

Китайський виробник телекомунікаційного устаткування ZTE Group оголосив про свій успіх у здійсненні першого в історії Китаю телефонного дзвінка з використанням технології 5G. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Дзвінок, здійснений компанією ZTE за сприяння компанії China Mobile Communications Corp, був заснований на системі end-to-end 5G, яку запустять у комерційне використання.

"Даний успіх дозволив Китаю зробити крок вперед у розвитку технології 5G і допоможе прискорити процес комерціалізації цієї технології", - заявив Сян Ліган, експерт в області телекомунікацій, виконавчий директор присвяченого телекомунікаціям сайту Cctime.

Очікується, що Китай запровадить технологію 5G до 2020 року і стане найбільшим у світі ринком з її використання до 2025 року.

Слід зазначити, що це не перший випадок використання технології у світі. Подібні випробовування успішно пройшли у США, Японії, Іспанії та інших країнах.

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