У Китаї здійснили перший телефонний дзвінок у мережі 5G

Китайський виробник телекомунікаційного устаткування ZTE Group оголосив про свій успіх у здійсненні першого в історії Китаю телефонного дзвінка з використанням технології 5G. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Дзвінок, здійснений компанією ZTE за сприяння компанії China Mobile Communications Corp, був заснований на системі end-to-end 5G, яку запустять у комерційне використання.

"Даний успіх дозволив Китаю зробити крок вперед у розвитку технології 5G і допоможе прискорити процес комерціалізації цієї технології", - заявив Сян Ліган, експерт в області телекомунікацій, виконавчий директор присвяченого телекомунікаціям сайту Cctime.

Очікується, що Китай запровадить технологію 5G до 2020 року і стане найбільшим у світі ринком з її використання до 2025 року.

Слід зазначити, що це не перший випадок використання технології у світі. Подібні випробовування успішно пройшли у США, Японії, Іспанії та інших країнах.