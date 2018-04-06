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У Міноборони випустили 30 бойових медиків, які навчались за стандартами НАТО

6 квітня, 2018 - 22:32
Фото "Військо України"

У 2017 році на базі Міністерства оборони було відкрито навчальний Центр тактичної медицини, навчання у якому пройшли вже 30 бойових медиків. Про це повідомив начальник Головного військово-медичного управління полковник медичної служби Ігор Хоменко, передає "Урядовий портал".

"У 2017 році було відкрито навчальний центр, який перейшов з експериментальної фази. Вже відбувся випуск 30 бойових медиків. Зараз навчання проходить 60 чоловік. Всі навчальні програми стандартизуються відповідно до тих принципів, які використовуються для підготовки бойових медиків в державах-членах НАТО", - сказав Хоменко.

Він зазначив, що планується також відкриття інших навчальних центрів.

"Багато наших фахівців пройшло навчання закордоном. Один такий сертифікований центр існує на базі військово-медичного клінічного центру Західного регіону, який тільки починає функціонувати", - заявив Хоменко.

За словами полковника Хоменка, в перспективі - створення таких центрів в кожному регіоні. У Міноборони уточнили, що спроможність центру сягає 200 спеціалістів за ротацію, яка триває до 16 тижнів. Загалом відбувається до трьох ротацій на рік. Тож коли такий центр він вийде на повну спроможність, він готуватиме  до 600 осіб на рік.

Джерело: День

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