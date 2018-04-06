У МЗС Японії створюють підрозділ з питань КНДР

6 квітня, 2018 - 11:11
Міністерство закордонних справ Японії планує організувати новий підрозділ, який буде спеціалізуватися на питаннях, пов’язаних з КНДР. Про це повідомляє агентство УНН.
В даний час в МЗС Японії діє підрозділ по Північно-Східній Азії, до якого входять фахівці як з Південної Кореї, так і по КНДР. В майбутньому МЗС Японії планує розділити існуючий підрозділ на два окремих.
“Обсяг роботи тих, хто займається питаннями навколо КНДР, зросли в багато разів. В даний час ще існують питання щодо бюджету і кадрів, але ми хотіли б вирішити їх якомога швидше”, — цитує слова очільника МЗС Японії Таро Коно агентство Кіодо.
Глава японського МЗС підкреслив, що новий підрозділ по КНДР може бути сформовано вже до літа 2018 року.
Джерело: День