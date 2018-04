У Новій Зеландії наприкінці квітня відбудеться перший запуск із приватного космодрому

Американська аерокосмічна компанія Rocket Lab наприкінці квітня планує здійснити перший повністю комерційний запуск своєї 17-метрової ракети-носія Electron з кількома супутниками на борту з приватного стартового майданчика, розташованого на півострові Махіа у Новій Зеландії. Про це повідомляє видання New Zealand Herald, передає "Укрінформ".

"Ми завжди намагалися створити ракету-носій і запустити стартовий майданчик, який міг би запропонувати найчастіші можливості для запуску у світі, і ми досягнемо цього в рекордно короткий термін", - заявив виконавчий директор компанії Пітер Бек.

Rocket Lab повідомила на своєму сайті, що 14-денне вікно для запуску відкриється з 20 квітня. Щодня протягом цього періоду у компанії буде чотири години, щоб запустити ракету по необхідній для подальшого виведення супутників на орбіту траєкторії. Запуск буде називатися It's Business Time, що є відсиланням до пісні Business Time новозеландського комедійного рок-дуету Flight of the Conchords з однойменного альбому 2008 року.

Запуск транслюватиметься в прямому ефірі на rocketlabusa.com.

Rocket Lab - американська приватна космічна компанія, що має дочірній підрозділ в Нової Зеландії. Компанія розробляє легкі, комерційно ефективні ракети-носії для доставки на орбіту невеликих вантажів, таких як супутники формату CubeSat.