Світ достатньо великий, щоб задовольнити потреби будь-якої людини, але занадто малий, щоб задовольнити людську жадібність.
Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

У Словаччині протестувальники вимагають відставки голови поліції

6 квітня, 2018 - 09:46
Фото Reuters

Близько 50-ти тисяч словаків учора вийшли на протести, вимагаючи відставки голови поліції Тибора Гаспара, розслідування убивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його нареченої, а також більш рішучих змін у країні.

Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники впевнені, що  Тибор Гаспар повинен піти з посади. Вони закликали уряд змінити закон, щоб не дозволити міністру внутрішніх справ призначити на цю посаду свого наступника, і лише тоді буде можливе об`єктивне справедливе розслідування вбивства Куціяка та його нареченої.

"Новий уряд не зробив нічого, щоб переконати мене, що він буде не такий як старий" – відмітив 38-річний протестуючий Ян Філіп.

"Майже все, що розслідував Куцяк, могло бути наразі розслідуване, але жодна з цих справ не дійшла до суду", - додав він.

Зазначається, що Тибор Гаспар упевнений, що його відставка нівелює можливість справедливого розслідування.

У той же час президент Словаччини Андрей Кіска підтримав вимоги протестувальників і знову наголосив, що Гаспар повинен піти у відставку.

Джерело: День

Більше новин

Європарламент закликав Україну ухвалити Виборчий кодекс до осені
Турецька розвідка затримала 80 прихильників Гюлена у 18 країнах
У США до Палати представників Конгресу балотується рекордне число жінок
Сенат Мексики відкинув ініціативу Трампа про мілітаризацію кордону
Twitter заблокував 1,2 млн акаунтів за пропаганду тероризму
Суд УЄФА відкрив справу проти "Роми" за використання на трибунах символіки "ДНР"

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 