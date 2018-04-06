У Словаччині протестувальники вимагають відставки голови поліції

Близько 50-ти тисяч словаків учора вийшли на протести, вимагаючи відставки голови поліції Тибора Гаспара, розслідування убивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його нареченої, а також більш рішучих змін у країні.

Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники впевнені, що Тибор Гаспар повинен піти з посади. Вони закликали уряд змінити закон, щоб не дозволити міністру внутрішніх справ призначити на цю посаду свого наступника, і лише тоді буде можливе об`єктивне справедливе розслідування вбивства Куціяка та його нареченої.

"Новий уряд не зробив нічого, щоб переконати мене, що він буде не такий як старий" – відмітив 38-річний протестуючий Ян Філіп.

"Майже все, що розслідував Куцяк, могло бути наразі розслідуване, але жодна з цих справ не дійшла до суду", - додав він.

Зазначається, що Тибор Гаспар упевнений, що його відставка нівелює можливість справедливого розслідування.

У той же час президент Словаччини Андрей Кіска підтримав вимоги протестувальників і знову наголосив, що Гаспар повинен піти у відставку.