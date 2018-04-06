У США до Палати представників Конгресу балотується рекордне число жінок

У четвер, 5 квітня, загальне число жінок-кандидатів від Демократичної та Республіканської партії до Палати представників Конгресу склала 309 осіб.

Про це передає інформаційне агентство Associated Press.

Показник перевищує попередній рекорд 2012 року на 11 осіб.

Також прогнозується, що днями загальне число жінок-кандидатів виросте ще більше.

Більшість кандидаток ведуть виборчу кампанію навколо тем охорони здоров'я, освіти та рівності на роботі.

Проміжні вибори в Палату представників США пройдуть в листопаді 2018 року.