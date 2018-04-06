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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Український воротар переходить до міланського футбольного клубу "Інтер"

6 квітня, 2018 - 11:34
Фото: dpchas.com.ua

Голкіпер луганської "Зорі" Андрій Лунін стане гравцем славетного міланського футбольного клубу "Інтер". Про це повідомляє сайт вболівальників італійського клубу FedeNerazzurra.

Сума трансферу 19-річного українця складе 6 млн євро. Керівництво міланського клубу вже узгодило деталі контракту, перехід практично завершено. Найближчими днями відбудуться зустрічі між представниками "Інтера", "Зорі" та футболістом, а наступного тижня буде оголошено про перехід.

Трансфером особисто займався спортивний директор "Інтера" П'єро Аузіліо, якому поставили за мету знайти заміну основному воротарю міланців словенцю Саміру Хандановичу.

Повідомляється, що "Інтер" після укладення угоди планує віддати Луніна на один-два сезони у оренду до іншого клуб Серії А, аби молодий голкіпер набравсь досвіту виступів у італійському чемпіонаті.

Джерело: Еспресо

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