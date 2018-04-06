Уряд Фінляндії дав згоду на будівництво "Північного потоку-2"

Уряд Фінляндії дав згоду на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на ділянці, що проходить через виняткову економічну зону країни, повідомляє УНІАН.

"5 квітня 2018 року уряд Фінляндії дав згоду на проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" стосовно ділянки, що проходить через виняткову економічну зону Фінляндії", - йдеться в повідомленні.

Однак у заяві відзначається, що згода уряду є умовною, що означає, що заявник повинен відповідати певним умовам.

"Сторона, відповідальна за реалізацію проекту, повинна дотримуватися загального принципу обачності у запобіганні та мінімізації аварій і збитків, повинна належним чином враховувати вразливість Балтійського моря та інших існуючих проектів у виключній економічній зоні і має відповідати умовам дозволу на будівництво, необхідного у відповідності з Законом про воду", - уточнюється в заяві.

За планом 374 кілометри газопроводу з 1220 будуть проходити по території економічної зони Фінляндії.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" який буде постачати газ в Європу в обхід України, заплановане на 2018 рік.

Нещодавно Вашингтон попередив компанії, які хочуть взяти участь у розбудові російського проекту "Північний потік-2" щодо загрози запровадження проти них санкцій. Речниця держдепартаменту США Хізер Науерт повідомила, що США дали чітко зрозуміти своїм партнерам з інших країн, що фірми, які працюють у секторі енергетичного експорту Росії – якщо вони займаються цим видом бізнесу – можуть потрапити під санкції CAATSA (Акту протистояння противникам Америки через санкції).

У Європейській Комісії також переконані, що газопровід "Північний потік-2" жодним чином не сприятиме цілям енергетичної політики Європейського Союзу.

Раніше також повідомлялося, що фракція "Народного фронту" зареєструвала проект постанови "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Nord Stream 2" та монополії РФ на газових ринках світу".

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