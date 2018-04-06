В Україні представили текст змін до Конституції щодо статусу Криму

Робоча група Конституційної комісії України, що розробляє поправки й доповнення до Основного закону в частині Автономної Республіки Крим, презентувала текст запропонованих змін. Про це повідомив радник голови Меджлісу кримськотатарського народу Арсен Жумаділов, передає "Крим.Реалії".

“Робоча група збереться для обговорення і голосування стосовно деяких позицій 18 квітня. Також була створена експертна підгрупа для доопрацювання законопроектів про статус кримськотатарського народу та інших законопроектів, що б відповідали підготовленому тексту змін”, - уточнив Жумаділов.

Нагадаємо, у 2017 році Конституційна комісія отримала доручення президента Петра Порошенка щодо роботи над розділом 10 Основного Закону України, де описаний статус Автономної Республіки Крим.

Раніше уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв привернув увагу до ідеї стосовно внесення зміни до статті 10-ї Конституції України, що дозволило б змінити назву Кримської автономної республіки на Кримсько-татарська автономна республіка. Він зазначив, що для даного кроку необхідна підтримка 300 депутатів Верховної Ради України і найближчим часом домогтися ухвалення подібного рішення буде складно.