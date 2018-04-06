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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

В Україні створили Федерацію кіберспорту

6 квітня, 2018 - 17:14
Фото: uesf.org.ua

В Україні з`явилася Федерація кіберспорту, яка була презентована напередодні в Дніпрі. Про те, як в Україні буде розвиватися кіберспорт розповіли голова Федерації кіберспорту України Артур Єрмолаєв, заступник голови Федерації кіберспорту Антон Маркелов і член правління Федерації кіберспорту Максим Беднарський, передає УНІАН.

Як розповів Артур Єрмолаєв, Федерація кіберспорту — всеукраїнська організація, створена з метою підтримки індустрії кіберспорту в Україні і тих, хто хоче реалізувати себе у цiй сферi.

"Українські кіберспортсмени займають перші місця в міжнародних рейтингах і турнірах. 6 раз українці ставали кращими в світі. Але зараз немає ніякої підтримки тих, хто хоче почати свій шлях в цьому виді спорту. Створюючи нашу Федерацію, ми хочемо допомогти вже існуючим гравцям і новачкам піднятися до міжнародного рівня", — говорить президент Федерації кіберспорту України Артур Єрмолаєв.

Заступник голови Федерації кіберспорту Антон Маркелов розповів про цілі, які ставлять перед собою творці Федерації:

"У нас три основних мети. Перша —створення повноцінної інфраструктури на всій території України, куди буде входити власний інтернет-ресурс, зі своєю соціальною мережею, рейтингами гравців і команд і так далі, і створення представництв Федерації в кожному регіоні країни. Друга — проведення щорічних всеукраїнських ліг. І третя — створення академії і школи для майбутніх професіоналів".

У планах Федерації також створення трьох всеукраїнських ліг — студентської, учнівської та напівпрофесійної. Першим кроком на шляху до цього буде Перший Відкритий кубок Дніпра з кіберспорту, який незабаром буде анонсовано.

Відкритий кубок Дніпра повністю пройде в Інтернеті. У турнірі зможуть взяти участь усі бажаючі, незалежно від віку та регіону. Кубок буде проходити онлайн з двох дисциплін — Counter-Strike і Dota2, а його призовий фонд вже становить понад 100 тисяч гривень.

А вже влітку пройде турнір з фіналами на Windigo Arena, яка розташується в ТЦ "Міст-Сіті" на третьому поверсі і відкриється в кінці літа. Площа арени досягне 1100 квадратних метрів. Там розташуються лаунж-зона, невеликий бар, сцена і зал на 80 посадочних місць і багато іншого.

Компанія Windigo Gaming, як розповів Максим Беднарський, стала партнером Федерації кіберспорту для того, щоб остання змогла проводити в майбутньому фінали всіх турнірів на арені. Організатори закуплять туди 200 комп'ютерів, щоб проводити змагання і заходи.

У Дніпропетровській області немає аналогів такого місця, тому члени Федерації хочуть почати розвиток саме з Дніпра і сподіваються, що цей рух охопить всю країну і дозволить всім аматорам, які дійсно хочуть розвиватися в киберспорте, стати професіоналами.

Цього року на любителів кіберспорту чекає величезна кількість подій, які в планах у Федерації кіберспорту України. Стежити за цим всім можна на офіційному сайті та в соціальних мережах.

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