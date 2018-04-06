В "Укрпошті" стартувала комп'ютеризація сільських відділень

ПАТ "Укрпошта" до кінця квітня автоматизує ще понад 200 поштових відділень у рамках першого етапу проекту комп'ютеризації відділень. З них вже у 100 встановлені комп'ютери та підключені до мережі. Про це повідомила прес-служба поштового підприємства.

«Автоматизація відділень дасть змогу надавати ширший спектр послуг нашим клієнтам, які мешкають у населених пунктах, де проживає понад 2000 жителів. Тут, крім Укрпошти, немає відділень банків, тож тепер громадяни зможуть користуватися тими фінансовими послугами, яких раніше через відсутність комп'ютера були позбавлені, та отримають більшу кількість поштових послуг. До того ж ми оновлюємо канали зв'язку в тих відділеннях, де швидкість Інтернету була лише 128 Кб/с (у селах) чи 512 Кб/с (у містах). Таким чином, зменшиться час обслуговування кожного відвідувача, а головне, послуги стануть ще зручнішими та доступнішими для наших клієнтів», - зазначив в. о. генерального директора Укрпошти Ігор Смілянський.

У рамках проекту операторів відділень навчають працювати з новою технікою. Навчання вже пройшли майже 600 працівників, до кінця червня - ще 1300 операторів відділень. Загалом Укрпошта в рамках проекту комп'ютеризації відділень до кінця року планує оснастити комп'ютерами майже 1900 відділень. Усього в компанії тепер буде 4300 автоматизованих відділень.

Проект вартістю понад 200 млн грн впроваджується за рахунок власних коштів компанії. На початок реформування Укрпошти (середину 2016 року) було комп'ютеризовано лише 20% із 11 500 відділень компанії.