Вчені зібрали перший врожай овочів в Антарктиді

На німецькій антарктичній станції Ноймайєр III вчені вперше отримали урожай овочів, вирощених у теплиці без природної грунту, денного світла і агрохімікатів.

Про це повідомляє агентство Assosiated Press.

На станції дозріли 3,6 кілограм зеленого салату, 18 огірків і 70 редисок. В цей час зовні були морози від -20 і нижче, овочі вирощувалися в спеціальній теплиці.

Дослідження координує Німецький центр авіації та космонавтики. Це перший такий досвід.

При цьому вчені вже в травні поточного року сподіваються зібрати тут ще один урожай овочів і фруктів, який імовірно досягне 4-5 кілограм.

Відзначається, що досвід вирощування їстівних рослин в екстремальних умовах Антарктиди може бути в подальшому застосований в майбутніх поселеннях на Місяці або Марсі і на міжпланетних космічних кораблях.