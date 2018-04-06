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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Вчені зібрали перший врожай овочів в Антарктиді

6 квітня, 2018 - 14:45
Фото: apnews.com

На німецькій антарктичній станції Ноймайєр III вчені вперше отримали урожай овочів, вирощених у теплиці без природної грунту, денного світла і агрохімікатів.

Про це повідомляє агентство Assosiated Press.

На станції дозріли 3,6 кілограм зеленого салату, 18 огірків і 70 редисок. В цей час зовні були морози від -20 і нижче, овочі вирощувалися в спеціальній теплиці.

Дослідження координує Німецький центр авіації та космонавтики. Це перший такий досвід.

При цьому вчені вже в травні поточного року сподіваються зібрати тут ще один урожай овочів і фруктів, який імовірно досягне 4-5 кілограм.

Відзначається, що досвід вирощування їстівних рослин в екстремальних умовах Антарктиди може бути в подальшому застосований в майбутніх поселеннях на Місяці або Марсі і на міжпланетних космічних кораблях.

Джерело: День

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