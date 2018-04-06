Світ достатньо великий, щоб задовольнити потреби будь-якої людини, але занадто малий, щоб задовольнити людську жадібність.
Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Венесуела і Панама відкликали своїх послів через взаємні звинувачення у відмиванні грошей

6 квітня, 2018 - 10:50
Фото Reuters

Венесуела і Панама відкликали своїх послів із-за взаємних звинувачень у відмиванні грошей. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter віце-президент Венесуели Тарека Ель-Айссамі.

"На захист священних інтересів патриції "Болівар" та венесуельського народу президент викликає посла у Панамі до себе", - написав він.

Крім того, Венесуела прийняла рішення про припинення всіх польотів в країну панамської авіакомпанії Copa Airlines в рамках фінансових і економічних санкцій проти Панами.

Уряд Панами першим заявив про відкликання посла з Венесуели і зажадав від влади цієї країни відкликати свого дипломатичного представника. Про це заявили на офіційному сайті Уряду Панами.

Панама пояснила цей крок рішенням Венесуели призупинити комерційні відносини з безліччю панамських чиновників і компаній, включаючи президента Хуана Карлоса Варела, за імовірну участь у відмиванні грошей.

Наприкінці березня влада Панами внесла Мадуро і ще понад 50 венесуельських чиновників до списку людей, які можуть бути замішані у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму.

Джерело: День

Більше новин

Суд у Південній Кореї визнав екс-президента країни винною у корупції
Екс-президента Бразилії засуджено до 12 років ув'язнення за корупцію
У Бразилії тисячі людей вимагають засудити за корупцію екс-президента Сілву
США закликали Україну скасувати е-декларування для громадських діячів
G7 закликає Україну скасувати декларації для активістів
ЄК вимагає від України скасувати декларації для антикорупціонерів

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 