Венесуела і Панама відкликали своїх послів через взаємні звинувачення у відмиванні грошей

Венесуела і Панама відкликали своїх послів із-за взаємних звинувачень у відмиванні грошей. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter віце-президент Венесуели Тарека Ель-Айссамі.

"На захист священних інтересів патриції "Болівар" та венесуельського народу президент викликає посла у Панамі до себе", - написав він.

En resguardo a los sagrados intereses de la PATRIA de BOLÍVAR y del pueblo venezolano, el Presidente @NicolasMaduro decidió llamar a consultas a nuestro digno embajador ante la República de Panamá, Capitán bolivariano Jorge Durán Centeno. — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 6 апреля 2018 г.

Крім того, Венесуела прийняла рішення про припинення всіх польотів в країну панамської авіакомпанії Copa Airlines в рамках фінансових і економічних санкцій проти Панами.

Уряд Панами першим заявив про відкликання посла з Венесуели і зажадав від влади цієї країни відкликати свого дипломатичного представника. Про це заявили на офіційному сайті Уряду Панами.

Панама пояснила цей крок рішенням Венесуели призупинити комерційні відносини з безліччю панамських чиновників і компаній, включаючи президента Хуана Карлоса Варела, за імовірну участь у відмиванні грошей.

Наприкінці березня влада Панами внесла Мадуро і ще понад 50 венесуельських чиновників до списку людей, які можуть бути замішані у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму.