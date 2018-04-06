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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Від травня 2017 року від обстрілів на Донбасі загинуло 32 мирних жителів, - штаб

6 квітня, 2018 - 13:15
Фото Reuters

Від травня минулого року внаслідок обстрілів населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури на території Донецької та Луганської області загинули 32 мирних жителі та було поранено 25 людей. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Слідчими групами задокументовано загибель 32-х та поранення 25 осіб внаслідок ворожих обстрілів, пошкодження та руйнування 211 житлових будинків, 36 об’єктів цивільної інфраструктури та 12 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна продовжує документувати факти збройної агресії Росії, в першу чергу – обстрілів населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури на території Донецької та Луганської областей.

Прокурорсько-слідчі групи спільно з військовослужбовцями Збройних Сил проведели понад сотню оглядів місць подій за фактами обстрілів, опитали понад 300 свідків та потерпілих.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність до вчинення злочинів проти українського населення 11 осіб. Одним з підозрюваних є генерал російської армії.

Джерело: День

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