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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

ЄС розширив санкції проти Північної Кореї

6 квітня, 2018 - 16:12
Фото Reuters

Євросоюз скоординував політику санкцій відносно Північної Кореї відповідно до рішення ООН. Про це заявили у Раді ЄС, повідомляє Укрінформ у Брюсселі.

"Рада ЄС додала одну особу і 21 установу до переліку суб’єктів обмежувальних заходів, запроваджених проти КНДР", - заявили у керівній інституції.

Цим рішенням санкційне законодавство ЄС було приведене у відповідність до резолюції Ради Безпеки ООН.

Санкції передбачають візову заборону для осіб та заморожування активів компаній.

На сьогодні під санкціями ООН і Євросоюзу, запровадженими проти Пхеньяна за продовження ракетно-ядерних випробувань, перебувають 80 осіб та 75 установ. Окрім цього, ЄС автономно запровадив обмежувальні заходи відносно ще 55 осіб та 9 компаній.

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