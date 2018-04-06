Єврокомісія не підтримає російський проект будівництва "Північного потоку-2"

Європейська комісія не підтримує російський проект будівництва "Північного потоку-2", який передбачає прокладання газопроводу через Балтійське море. Про це повідомив гендиректор Генерального Директорату з питань енергетики Європейської комісії Домінік Рісторі під час прес-конференції у Києві, передає "РБК-Україна".

"Наша позиція абсолютно чітка. Ми вважаємо, що "Північний потік-2" не сприяє диверсифікації маршрутів постачання газу. Відповідно, якщо його буде побудовано, то він не буде підтриманий з боку Єврокомісії та Європарламенту. Якщо він буде побудований, то він буде порушувати принципи закладені до Європейського законодаства. Зокрема, принципи прозорості, недискримінаційності", - заявив Рісторі.

Він наголосив, що Єврокомісія має два бачення щодо способів протидії реалізації проекту "Північного потоку-2", одним з яких є внесенення змін до Газової директиви ЄС.

"Наразі в нас є два бачення, як діяти далі. Перше - це надання мандату про проведення переговорів з РФ щодо "Північного потоку-2". А другий - це внесення змін до Газової директиви Європейського союзу для того, щоб поширити вимоги директиви на усі транспортні мереші. В тому числі, на трубопроводи третіх країн. Наразі вже пропозиція була проголосована у ЄП. У Європейській раді відбуваються обговорення цього питання", - додав він.

За його словами, пропозиція вже була проголосована в Європарламенті і зараз триває обговорення цього питання у Єврораді, передає 112.ua.

Рісторі наголосив, що якщо "Північний потік – 2" все ж таки буде споруджено, він буде порушувати принципи європейського законодавства, зокрема такі, як прозорість, недискримінаційність і доступ до енергомереж третіх країн.

Присутній на прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик зазначив, що українська сторона вважає, що "Північний потік – 2" проектом, який не має нічого спільного з диверсифікацією поставок газу в Європу:

"Це суто політичний проект, спрямований проти України", - зазначив Насалик.