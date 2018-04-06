Європарламент розгляне можливість надання Україні 1 млрд євро

Європейський парламент розгляне можливість надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомила під час візиту в Україну голова делегації комітету Європарламенту в закордонних справах Лайма Андрікене.

"Європарламент зараз розглядатиме пропозицію Єврокомісії про надання додаткових 1 млрд євро як частини нашої макрофінансової допомоги Україні", - сказала Андрікене.

При цьому європарламентар наголосила, що ЄС натомість очікує від України прогресу в реформах, зокрема в боротьбі з корупцією, судовій реформі та ухваленні Виборчого кодексу.

"Створення Антикорупційного суду, який відповідав би рекомендаціям Венеційської комісії, для нас є пріоритетним питанням. Боротьба з корупцією є шляхом до відкриття дверей для іноземних інвесторів, які потребують надійного бізнес-середовища. Законодавство для всіх типів виборів в Україні має бути гармонізоване, це необхідно зробити щонайменше за рік до чергових виборів. Якби восени парламент зміг ухвалити проект Виборчого кодексу, це було б кроком у правильному напрямі", - зазначила Андрікене.

Голова делегації комітету Європарламенту також згадала про необхідність скасування е-декларування для активістів громадянського суспільства та висловила занепокоєння щодо законопроекту №7206 "Купуй українське", в якому Єврокомісія вбачає загрозу Угоді про асоціацію з ЄС.