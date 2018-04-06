Європарламент закликав Україну ухвалити Виборчий кодекс до осені

Депутати Європарламенту закликали Україну ухвалити Виборчий кодекс до осені цього року. Про це сьогодні в Києві на прес-конференції сказала євродепутат від Литви Лайма Андрікене, повідомляє УНІАН.

"Ще одне питання, яке заслуговує на увагу, як весь час підкреслює ОБСЄ і БДІПЛ, і Венеційська комісія - це Виборчий кодекс. Законодавство для всіх типів виборів в Україні має бути гармонізованим, і це має бути зроблено принаймні за рік до проведення чергових виборів. Ми вважаємо, що якщо восени парламент міг би прийняти проект нового Виборчого кодексу, це було б кроком у правильному напрямку. Також хочу підкреслити важливу роль судової системи, бо наразі Україна є останньою в списку країн ОЕСР у плані довіри до суддівства, і це, звичайно, нас дуже непокоїть", - сказала вона.

За словами Андрікене, проект про нацбезпеку також міг би бути дуже важливою віхою вимірювання прогресу в реформуванні системи цивільної безпеки у відповідності до стандартів ЄС.