"Зелена планета королеви": Єлизавета II знялась у фільмі про захист лісів

Британський комерційний телеканал ITV1 з понеділка, 16 квітня, розпочне трансляцію спеціальної документальної програми під назвою "Її Величність Королева та амбіційний проект щодо створення глобальної мережи захищених лісів". Про це пише The Independent.

У фільмі під назвою "Зелена планета королеви" її величність розмовлятиме із улюбленим природоохоронцем сером Девідом Аттенборо в садах Букінгемського палацу.

Як зазначили на канаді ITV1, це буде рідка можливість побачити королеву, яка неформально розмовляє із сером Девідом як про зміну клімату, так і про подарунки на день народження. Крім того, у досить "гумористичній манері" королева розкриває свою пристрасть до природи і те, як історія саду переплітається з її сім'єю та заглиблюється в минуле її бабусі королеви Вікторії та дідуся принца Альберта.

Цей проект спочатку був задуманий ветераном профспілки Френком Філдом, який пояснив, що намагався змусити уряди робити щось для того допомогти тропічним лісам, але ніхто не цікавився взагалі: "У Тоні Блера був великий ентузіазм, але нічого не сталося. Гордон Браун, відповіді немає взагалі. Коаліційний уряд Девіда Кемерона, абсолютно безнадійний".

У прицілі до документального фільму, Attenborough видно, що розповідає королеві, що це буде "прекрасною спадщиною".