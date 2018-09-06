Біля Ради пройшла акція за нові правила виборів

Біля будівлі Верховної Ради України у четвер, 6 вересня, відбувся багатолюдний мітинг за ухвалення парламентом нового виборчого кодексу. Його організаторами стали майже 20 партій та громадських рухів, які прагнуть прозорішої процедури виборів і оновлення депутатського складу ВРУ, передає DW.

Ці вимоги є повторенням вимог, висунутих ще в жовтні 2017 року: виборча реформа, ухвалення нового виборчого кодексу і запровадження парламентських виборів за відкритими списками, щоби виборці могли обрати зі списку партії будь-якого кандидата.

Лідери партій, що організували мітинг, у своїх виступах зі сцени запевняли, що такі зміни звузять простір для політичної корупції, купівлі місць в партійних списках, які фактично формуватимуть громадяни, а не партійні керівники. Зміни також передбачають скасування мажоритарної системи, яку промовці називали "дуже корупційною". Присутні на мітингу скандували гасла "Відкриті списки!" і "Новий виборчий закон!".

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