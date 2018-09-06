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День в ООС: Бойовики 6 разів обстріляли українські позиції

6 вересня, 2018 - 21:30
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Протягом четверга, 6 вересня, незаконні збройні формування здійснили шість обстрілів позицій Об'єднаних сил, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляється на сторінці операції ООС у Facebook.

"Протягом поточної доби, з 7 до 18 годин російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося… Втрати серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущені", - йдеться в повідомленні.

Удень противник відкрив прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

Джерело: День

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