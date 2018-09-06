Денісова звернулась до ООН через екологічне лихо в окупованому Криму

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Російською Федерацією Криму. Про це вона повідомила у Facebook.

"Нині північ окупованого Криму близька до екологічної катастрофи. Через токсичні викиди страждають не тільки мешканці півострова, а й Херсонської області. Виникає загроза для країн Європи. Кримчани скаржаться, що на дахах будинків, металевих предметах та в квартирах утворився маслянистий наліт жовтуватого відтінку, а у повітрі стоїть стійкий запах кислоти, який заважає дихати", - написала Денісова.

Вона наголосила, що окупанти приховують реальний рівень екологічної небезпеки, і це змусило її звернутися до міжнародної спільноти.

"Терміново звернулася до Виконавчого директора Програми ООН з навколишнього середовища Еріка Солхейма і директора та Регіонального Представника Європейського офісу Програми ООН з навколишнього середовища Яна Дусіка. Закликала їх долучитися до спільної боротьби за поновлення права мешканців Кримського півострова на безпечне для життя і здоров’я довкілля", - повідомила Денісова.