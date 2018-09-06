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Екологічна ситуація: На адмінмежі з Кримом зупинили роботу 2 пункти пропуску

6 вересня, 2018 - 20:10
Фото: Facebook Vladislav Manger

Контрольні пункти в’їзду-виїзду “Каланчак” і “Чаплинка” на адміністративному кордоні з окупованих Кримом тимчасово призупиняють свою роботу в зв’язку з екологічною ситуацією з кримським заводом “Титан”.

Про це повідомляє 6 вересня речник Державної прикордонної служби Олег Слободян у Facebook.

“З метою збереження життя та здоров`я персоналу Держприкордонслужби та громадян, які проживають біля адмінмежі і слідують черкз КПВВ, в зв’язку з небезпечною екологічною ситуацією, яка склалася на заводі “Титан” на території тимчасово окупованого Криму прийнято рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду “Каланчак” та “Чаплинка” – пише він.

Перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ “Чонгар”, який працює в штатному режимі.

Зазначається, що в тимчасово закритих КПВВ прикордонники продовжать нести службу, проте пропуск громадян та транспортних будуть здійснювати лише в екстрених випадках та у разі крайньої необхідності.

“Громадяни України з окупованого півострову, які будуть прагнути врятуватися від стихійного лиха на материковій Україні будуть оформлятися в спрощеному порядку”, – наголосив Слободян.

Джерело: День

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