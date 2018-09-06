Франція готова завдати удару по Сирії у разі використання хімзброї

Головнокомандувач армії Франції заявив у четвер, 6 вересня, що його сили готові завдати удари по сирійських цілях, якщо хімічна зброя буде використана в очікуваному урядовому наступі, що має на меті повернути північну провінцію Ідліб.

Про це повідомляє Reuters.

За словами головнокомандувача, очікується, що останні осередки ІД у Сирії та Іраку будуть знищені до кінця осені. В армії Франції повідомили, що є ознаки того, що Росія та її союзники хочуть завершити наступ у Ідлібі до кінця року.

"Ми готові завдати ударів, якщо буде застосована хімічна зброя. Удари можуть проводитися на національному рівні, але в наших інтересах зробити це з якомога більшою кількістю партнерів", - сказав глава Збройних сил Франсуа Лекоінтре.

Нагадаємо, Радбез ООН збирається на засідання щодо ситуації в провінції Ідліб у Сирії.