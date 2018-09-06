Французький суд відмовився закрити "представництво "ДНР" в Марселі

Суд французького міста Екс-ан-Прованс вирішив не закривати так зване "представництво "ДНР" в Марселі.

Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур на своїй сторінці у Twitter.

"Глибоко розчарований рішенням суду щодо т.зв. репрезентативного центру "ДНР" у Франції. Розраховуємо на його оскарження прокуратурою: діяльності "представництва" терористичної "ДНР" у Франції нарешті має бути покладено край", - написав дипломат.

Глибоко розчарований рішенням суду щодо т.зв. Репрезентативного центру «ДНР» у Франції. Розраховуємо на його оскарження прокуратурою: діяльності «представництва» терористичної «ДНР» у Франції нарешті має бути покладено край

— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 6 сентября 2018 г.

За інформацією "Радіо Свобода", французькі судді не побачили у діяльності центру порушень Віденської конвенції 1964 року і не виявили фактів узурпації консульських повноважень "представництвом "ДНР" у Франції".