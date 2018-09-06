ФСБ Росії стоїть за ліквідацією Захарченка, - розвідка

Ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка ліквідувала Федеральна служба безпеки РФ через боротьбу за сфери впливу між силовими структурами Росії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"За даними воєнної розвідки України, безпосередньо за знищенням Захарченка стоїть ФСБ РФ. Є достовірна інформація про те, що цей ресторан Сєпар довгий період часу перебував під безпосереднім контролем ФСБ РФ. За нашими даними, цей ресторан був повністю обладнаний в оперативному відношенні – там можна було знімати і відео-, і аудіо-інформацію. І ФСБ знала всі заходи, які проводив Захарченко в цьому кафе", - заявив Скібіцький в ефірі 5-го каналу.

За його словами, в Донецьку перебуває група співробітників ФСБ, яка знищує докази своєї причетності до вбивства.

Також, за словами представника української розвідки, офіцери ФСБ підбирають нового голову російської окупаційної адміністрації.

За його словами, Москва розглядає питання повернути лідера проросійських бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлков) знову на Донбас для того, щоб він "зробив все можливе для стабілізації обстановки".