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Кіпр через наплив прохачів притулку звернувся до ЄС по допомогу

6 вересня, 2018 - 14:57
Фото Associated Press

Кіпр заявляє, що невдовзі буде не в змозі впоратися із зростаючою кількістю шукачів притулку. Про це повідомляє EUobserver, передає "ЄП".

Міністр внутрішніх справ Кіпру Константінос Петрідес в середу заявив, що його країна запропонує заходи щодо зменшення напливу прохачів притулку в надії, що це допоможе висаджувати мігрантів в інших країнах ЄС.

Острівна країна із населенням 1,1 мільйона осіб отримала близько 4 тисяч заяв з проханням про надання притулку в перші вісім місяців 2018 року.

"Якщо ці цифри будуть продовжувати рости, я визнаю, що ми більше не зможемо впоратися з цим", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, за даними ООН, у 2019 році переселення потребуватимуть півтора мільйона мігрантів - громадян 36-ти держав. У Європі кількість мігрантів, які потребуватимуть переселення, збільшиться на 40 відсотків

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