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Комітет Ради підтримав звільнення Реви

6 вересня, 2018 - 19:57
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики підтримує звільнення міністра соцполітики Андрія Реви.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради, передає Еспресо.

Вказано, що члени комітету розглянули відповідні проекти постанов: № 6345 про звільнення Реви з посади міністра соціальної політики України та №8451 про визнання роботи Міністерства соціальної політики незадовільною.

"За результатами обговорення члени комітету підтримали обидва проекти постанов Верховної Ради, якими пропонується визнати роботу Міністерства соціальної політики незадовільною та звільнити Реву з посади міністра соціальної політики", - сказано у повідомленні.

Джерело: Еспресо

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