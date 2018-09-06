Комітет Ради Європи закликав українську владу терміново покращити умови у в'язницях

Комітет Ради Європи закликає владу України невідкладно вжити заходів для поліпшення умов утримання ув'язнених у в'язницях. Про це йдеться у звіті Європейського комітету із запобігання тортур, підготовленому за підсумками візиту місії у грудні 2017 року, передає "ВВС Україна".

У звіті йдеться про те, що більшість українських в'язниць, які відвідала місія, вразили жахливими умовами. Зокрема, мова йде про пенітенціарні установи в Києві та Львові. У документі умови утримання в Лук'янівському СІЗО розцінюються як нелюдські та принизливі. Крім того, в українських в'язницях досі спостерігається насильство між ув'язненими.

На думку місії Ради Европи, це може бути результатом нестачі персоналу, тому українській владі рекомендують збільшити чисельність працівників в'язниць, поліпшити їхню підготовку та підняти зарплати. Також розкритикували рівень медичних послуг в тюрмах.

У той же час, в психіатричних і соціальних установах делегація не виявила "правдоподібних свідчень жорстокого поводження", але були скарги "на словесні приниження".

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