Константинопольський патріархат має виключні права на вирішення проблем православного світу, - Варфоломій

Константинопольський патріархат має виключні права на вирішення проблем православного світу, стверджує Вселенський патріарх Варфоломій.

"Вселенський патріархат несе відповідальність за встановлення церковного та канонічного порядку, оскільки лише він має канонічні привілеї (...) для виконання цього вищого та виключного обов'язку (...) Якщо Вселенський патріархат відмовиться від своєї відповідальності та піде з міжправославної сцени, то помісні церкви діятимуть "як вівці без пастиря", - сказав патріарх на Синаксисі (Архієрейському Соборі), що завершився в середу в Стамбулі, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, однією з головних тем високого зібрання були "питання, що представляють міжправославний інтерес", зокрема ситуація на Україні, влада якої в квітні звернулися до патріарха з проханням дарувати Томос про створення в цій країні "єдиної помісної церкви".

У своєму програмному виступі на Синаксисі патріарх Варфоломій припустив, що спроби вирішувати міжправославні проблеми без участі Константинополя чреваті невдачами. "Часом ми стикаємося з випробуваннями та спокусами саме тому, що деякі люди помилково вважають, ніби можуть любити Православну церкву, а не Вселенський патріархат, забуваючи, що він втілює справжній етос Православ'я", - заявив патріарх.

Він також зазначив, що Константинопольська церква прагне "до єдності та стабільності православ'я, до загального церковного свідчення". "Вселенський патріархат, будучи відповідальним за збереження єдності, а також координацію міжправославних відносин і всеправославних ініціатив, здійснює це святе служіння в православному світі, сумлінно дотримуючись непорушних еклезіологічних і канонічних принципів традиції наших батьків", - сказав патріарх.

Предстоятель наголосив на викликах часу, з якими зіткнулася церква, такі як панування технічного прогресу, секуляризація, глобалізація, соціальна несправедливість, культ наживи, проблеми екології, релігійний фундаменталізм, зіткнення цивілізацій. Усі ці проблеми, на його думку, вимагають спільної відповіді християн.

З огляду на це патріарх нагадав слова одного з найбільш впливових константинопольських архієреїв, митрополита Пергамського Іоанна, про те, що "в світі, з яким ми стикаємося, православ'я не може бути свідком, розділеним на безліч частин, а скоріше свідком" з єдиними устами та єдиним серцем".

"Вселенський патріархат зобов'язаний нагадувати всім про соборність і вселенський характер церкви, пропагуючи дух примирення, який долає конфлікти та служить єдності православ'я", - зазначив він.

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Як повідомлялося, раніше архієпископ Чернігівський і Ніжинський, прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря повідомив, що візит московського патріарха Кирила до Вселенського патріарха Варфоломія з метою запобігти наданню Україні Томосу закінчився для РПЦ безрезультатно.

Також архієпископ Зоря заявив, що у порівнянні з усіма попередніми раундами і спробами, нинішній процес вийшов на глобальний рівень. Тому що в нього ще включені, окрім того що Константинопольський Патріархат, Московський Патріархат, українська держава, українські Церкви.

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