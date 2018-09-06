Координатор ОБСЄ зустрінеться із заручниками на окупованих територіях

Координатор ОБСЄ у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську Тоні Фріш у суботу, 8 вересня, відвідає окуповані території Донецької та Луганської областей, де зустрінеться з українськими заручниками. Про це повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко, передає РБК-Україна.

"На нашу вимогу, з цієї суботи, 8 вересня, координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі посол Тоні Фріш відправиться на окуповані території, де він, начебто, має відвідати тюрми і побачити наших заручників", - повідомила Геращенко.

Нардеп наголосила, що бойовики порушують всі гуманітарні норми, утримуючи українських заручників. Адже не надають їм прав на посилку, листування чи дзвінок родині.

"Ми вимагаємо, щоб представники ОБСЄ їм не просто тюрми показали, а щоб вони зустрілись з нашими військовими, яких утримують у Донецьку і Луганську - з усіма по списку. Найбільше турбує ситуація по Луганську. Там утримують наших військовослужбовців, про яких взагалі ніколи не було інформації. Не було допуску чи можливості через комітет Червоного Хреста передати якісь посилки. Я переконана, що їх ховають, бо їх катують. До них застосовують не тільки якісь методи психологічного шантажу", - повідомила вона.

Нагадаємо, через Росію ОБСЄ знову не змогла розширити спостереження на кордоні.