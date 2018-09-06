"Київський метрополітен" скасував тендер на будівництво метро на Виноградар

КП "Київський метрополітен", що є замовником у тендері на будівництво ділянки лінії метро на столичний масив Виноградар, скасувало торги.

Про це свідчить інформація в системі ProZorro.

Згідно з інформацією, торги скасовано через "неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель".

За даними "Інтерфакс-Україна", один з учасників торгів, ПАТ "Київметробуд", не вніс вчасно кошти для надання банківської гарантії для участі в аукціоні.

Водночас КП "Київський метрополітен" відхилив пропозицію іншого учасника, компанії "Адамант", пославшись на ненадання і невідповідність деяких тендерних документів.